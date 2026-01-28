«مبادلة» تنضم لجولة تمويل بـ 170 مليون دولار لـ«بروبرتي فايندر»

جمعت شركة «بروبرتي فايندر»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، 170 مليون دولار من مستثمرين في الإمارات، ليرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منصة الإعلانات العقارية المبوبة خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يقرب من مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن «مبادلة للاستثمار» ستستثمر 75 مليون دولار، بينما ستخصص «بيكو كابيتال» 20 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن صندوق ثروة آخر لم تكشف هويته سيقدم التمويل المتبقي، بحسب بلومبرغ.

ويأتي هذا التمويل عقب استثمار 525 مليون دولار في سبتمبر الماضي من شركتي الأسهم الخاصة «بيرميرا» و«بلاكستون».

وبعد أسابيع، أمّنت الشركة ديوناً بقيمة 250 مليون دولار من «أريس مانجمنت».