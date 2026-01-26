15.6 مليار درهم.. عقارات دبي تسجل أعلى تصرفات يومية على الإطلاق

واصل القطاع العقاري في دبي زخمه القوي مع بداية عام 2026، مسجلاً أداءً استثنائياً يعكس عمق الثقة بالسوق واستمرار تدفق الاستثمارات، فقد حققت التصرفات العقارية، الإثنين، أعلى قيمة تاريخية لها على الإطلاق، بإجمالي بلغ 15.6 مليار درهم نتجت عن 1501 صفقة، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وشهدت الدائرة تسجيل 1199 مبايعة بقيمة 11.4 مليار درهم وهي تعتبر أعلى قيمة مبيعات يومية على الإطلاق، منها 158 مبايعة أراضٍ، و830 مبايعة لوحدات سكنية و211 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.7 مليار درهم تمت عبر 221 معاملة، منها 46 رهناً لأراضٍ، و147 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 81 هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

وسجل السوق العقاري أمس 8 صفقات قياسية دفعت السوق نحو هذا الأداء الاستثنائي بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليارات درهم، أبرزها بيع قطع أرض في منطقة الروية الأولى بقيمة 3.1 مليارات درهم، ورهن أرض في المنطقة نفسها بقيمة 1.7 مليار درهم، كما سجلت المنطقة نفسها معاملة هبة بقيمة 402 مليون درهم، إلى جانب تسجيل بيع أرض في منطقة جميرا باي بقيمة 430 مليون درهم.