بيع 65 شقة «فائقة الفخامة» في دبي بـ 10.2 مليارات درهم

يواصل سوق دبي العقاري ترسيخ موقعه أحد أبرز أسواق العقارات الفاخرة عالمياً، مع تسجيل صفقات غير مسبوقة في فئة الشقق «فائقة الفخامة»، إذ جرى بيع 65 شقة، تجاوز سعر الواحدة منها 100 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، خلال السنوات الأربع الماضية.

وتعكس هذه الأرقام عمق الطلب على الأصول العقارية عالية القيمة في الإمارة، وتؤكد قدرتها على استقطاب شريحة أصحاب الثروات العالمية، وتعزيز مكانتها سوقاً ناضجة تتمتع بالسيولة والثقة والاستقرار طويل الأمد.

10 مليارات

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة شهدت بيع 65 شقة «فائقة الفخامة»، تجاوز سعر الواحدة منها الـ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليارات درهم، منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.

ووفقاً للبيانات التاريخية، شهد عام 2022 تسجل 3 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 413 مليون درهم، فيما سجل عام 2023 أداءً قياسياً من حيث حجم وقيمة الصفقات للشق فائقة الفخامة، مع 30 صفقة بقيمة 4.9 مليارات درهم، أما عام 2024، فقد سجل 12 صفقة، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.

وبالحديث عن عام 2025، فقد سجل أداء قوياً، مع 20 صفقة بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، ولكنه كان استثنائياً في تسجيله أغلى قيمة لصفقة في تاريخ عقارات دبي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ذهبت لشقة سكنية على الخارطة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي».

أبرز المناطق

ومن ناحية التوزيع الجغرافي، كانت جزيرة «جميرا باي»، والتي يطلق عليها جزيرة المليارديرات، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات والصفقات، حيث سجلت 19 معاملة لشقق سكنية فائقة الفخامة، بقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا مع 14 صفقة، بقيمة 2.2 مليار درهم.

فيما سجلت منطقة مرسى العرب 4 صفقات، بقيمة إجمالية 956 مليون درهم، ثم منطقة جميرا الثانية، عبر 6 صفقات بقيمة 898 مليون درهم، تليها منطقة جميرا الأولى، عبر 6 صفقات أيضاً بقيمة 847 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، عبر 3 صفقات بقيمة 799 مليون درهم.

أما منطقة قناة دبي المائية، فقد سجلت 4 صفقات بقيمة 550 مليون درهم، وسجلت منطقة زعبيل الأولى 3 صفقات بقيمة 410 ملايين درهم، ثم منطقة الوصل، عبر صفقتين بقيمة 236 مليون درهم، كما سجلت منطقة المارينا صفقتين أيضاً بقيمة 210 ملايين درهم، فيما سجلت زعبيل الثانية صفقة واحدة بقيمة 125 مليون درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة واحة دبي للسليكون، والتي سجلت صفقة واحدة بقيمة 100 مليون درهم.

واللافت للانتباه، أن معظم صفقات الشقق فائقة الفخامة التي سجلت خلال الأربع سنوات الماضية، كانت على الخارطة، ويعكس ذلك مستوى الثقة المرتفع بسوق دبي العقاري والمطوّرين الرئيسين، إضافة إلى تحوّل واضح في سلوك المستثمرين نحو اقتناص فرص النمو الرأسمالي المبكر في القطاع الفاخر، إلى جانب رغبة الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الثروات حول العالم في الانتقال والاستقرار في الإمارة.

وبلغت قيمة مبيعات الشقق فائقة الفخامة على الخارطة 9 مليارات درهم، توزعت على 57 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1.18 مليار درهم، عبر 8 صفقات.

أغلى الصفقات

تربعت على قائمة أغلى الشقق في تاريخ سوق دبي العقاري، 4 صفقات بيع، تم تسجيلها رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوزت قيمة كل منها حاجز الـ 100 مليون دولار (367.2 مليون درهم)، كما سجلت أسعار هذه الشقق الفاخرة في دبي، معدلات قياسية غير مسبوقة في سعر القدم المربعة.

الصفقة الأولى سجلت العام الماضي في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسيز باي بن غاطي»، وهي تعتبر حتى اليوم أغلى شقة في تاريخ عقارات دبي، وهي عبارة عن وحدة سكنية قيد الإنشاء، تتكون من 6 غرف، وتتجاوز مساحتها 4385 قدماً مربعة، أي ما يعادل 125,445 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

أما ثاني أغلى شقة على الإطلاق، فهي صفقة سجلت في عام 2023، بقيمة 500 مليون درهم، لوحدة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز»، الذي تطوره شركة نخيل، وتمتد الشقة على مساحة 2039 قدماً مربعة، أي ما يعادل 245,156 درهماً للقدم المربعة الواحدة، وهو يعتبر الأعلى من حيث سعر القدم المربعة لشقة في تاريخ عقارات دبي على الإطلاق.

واستحوذت منطقة مرسى العرب على ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي، بقيمة 420 مليون درهم، وتتكون الوحدة قيد الإنشاء من 5 غرف، تبلغ مساحتها 2521 قدم مربعة، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 166,620 درهماً.

وأما الشقة الرابعة، فتقع في منطقة جميرا باي، ضمن مشروع «بولغاري لايت هاوس»، بيعت بقيمة 410 ملايين درهم، وهي شقة على الخارطة، تتكون من 9 غرف، وتمتد على مساحة 3620 قدم مربعة، أي ما يعادل 113,537 درهماً للقدم المربعة الواحدة.