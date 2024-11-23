16.4 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع، 16.4 مليار درهم، نتجت عن 4085 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3162 مبايعة بقيمة 9.2 مليارات درهم، و751 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.88 مليارات درهم، و172 معاملة هبة بقيمة 3.3 مليارات درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 260 مبايعة لأراضٍ، و2531 مبايعة لوحدات سكنية، و371 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و597 رهناً لوحدات سكنية، و99 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة نخلة ديرة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 836 مليون درهم، نتجت عن 27 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري، عبر 185 صفقة بقيمة 663 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 90 صفقة، بقيمة 427 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية، عبر 363 صفقة بقيمة 409 ملايين درهم، وخامساً منطقة مرسى دبي، عبر 44 صفقة بقيمة 342 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 256 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 91 مليون درهم، إلى جانب بيع عقاري مكتبي قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري أيضاً، بقيمة 83 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة برج خليفة بقيمة 58 مليون درهم.