24 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 24 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5476 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4316 مبايعة بقيمة 18.3 مليار درهم، و909 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.9 مليارات درهم، كما سُجل 251 معاملة هبة بقيمة 862 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 504 مبايعات لأراضٍ، و3378 مبايعة لوحدات سكنية و434 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 234 رهناً لأراضٍ، و823 رهوناً لوحدات سكنية، و126 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 11.3 مليار درهم نتجت عن 1558 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7 مليارات درهم نتجت عن 2758 صفقة.

وحلت منطقة معيصم الثانية في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 3 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 1.9 مليار درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 1.4 مليار درهم، ورابعاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 801 ملايين درهم، وخامساً منطقة واجهة الجداف المائية بـ 532 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض في اليلايس 1 بقيمة مليار درهم، كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في جميرا باي بقيمة 80 مليون درهم، كما رهنت وحدة فندقية في منطقة جزر العالم بقيمة 552 مليون درهم.