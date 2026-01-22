ريمي سين تهجر أضواء «بوليوود» إلى عقارات دبي

كسرت النجمة الهندية «ريمي سين»، التي كانت وجهاً مألوفاً في أضخم إنتاجات بوليوود، صمتها حول غيابها الطويل عن الأضواء، لتكشف عن ملامح حياة جديدة كلياً، بعيداً عن بلاتوهات التصوير.

وتتصدر النجمة عناوين الصحف اليوم، ليس بفيلم جديد، بل بمسيرة مهنية ناجحة في قطاع العقارات بدبي.

وحسب صحيفة «ذي ستايتمن»، أثار مقطع فيديو نشرته ريمي سين مؤخراً موجة اهتمام كبيرة على الفضاء الإلكتروني، حيث أوضحت في حوار أن سبب اختيارها دبي وجهة لحياتها الجديدة أن «المدينة مضيافة للغاية، وتتعايش فيها مختلف الثقافات جنباً إلى جنب»، موضحة أنها أصبحت وكيلة عقارات ناجحة في قلب دبي.

وأضافت ريمي، في مقارنة تحليلية لبيئة الأعمال إن «دبي تركز بشكل حقيقي على تسهيل حياة الناس وتوفير الراحة، وهو أمر لا نراه دائماً في موطننا، حيث يمكن للسياسات المتغيرة والضرائب اللامتناهية أن تجعل الحياة معقدة.

دبي تشعرك بأنها المكان الأمثل لنمو وازدهار الأعمال».

وتمتلك ريمي بصمة في السينما الهندية عصية على النسيان؛ إذ بدأت مشوارها عام 2000 في فيلم «Paromitar Ek Din»، لتنطلق بعدها في عقد ذهبي شاركت خلاله في كثير من أعمال بوليوود الضخمة.

وبدأ تراجع مسيرتها الفنية في عام 2016، مع بداية رحلة نجاحها في «عالم العقارات».

وريمي ليست المشهورة الوحيدة التي ارتبط اسمها بقطاع العقارات في دبي، فهناك الممثل الشهير شاروخان، الذي تملك في عقارات دبي، ويعد «سفيراً غير رسمي» للمدينة.

وهناك كذلك الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام. ولم يكتفِ بيكهام بالشراء، بل كان وجهاً إعلانياً لعدة مشاريع عقارية كبرى. وأخيراً كريستيانو رونالدو، الذي اشترى في مطلع عام 2024، قصراً ضخماً في «جزيرة نخلة جميرا» في منطقة خليج المليارديرات.