37.6 ملياراً مبيعات «نخلة جبل علي» منذ بدء المشروع

بلغت قيمة المبيعات العقارية الإجمالية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن مشروع نخلة جبل علي 37.6 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، عبر 1599 صفقة، وذلك منذ إطلاق مبيعات المشروع في أكتوبر 2023.

وتبرز أهمية مشروع نخلة جبل علي؛ أحد أكبر محركات التوسع العمراني والاقتصادي جنوب دبي، إذ يشكل امتداداً استراتيجياً لمحور جبل علي المرتبط بالميناء والمنطقة الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز تكامل سلاسل التجارة والسكن والاستثمار في آنٍ واحد، كما يسهم المشروع في تنويع المعروض العقاري عبر استقطاب فئات جديدة من المستثمرين والمقيمين، ودعم الطلب طويل الأجل على المجتمعات الساحلية المتكاملة.

وسجل مشروع الجزيرة الصناعية مبيعات عقارية قياسية بلغت 17.5 مليار درهم، أنجزت عبر 772 صفقة، خلال كامل العام 2025، فيما توزعت مبيعات العام الماضي على 686 صفقة لأراضٍ بقيمة 17 مليار درهم، و86 صفقة لوحدات سكنية بقيمة 462 مليون درهم.

ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلو متراً، ويضم سبع جزر مترابطة، تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلو متراً، وستكون جزيرة «نخلة جبل علي» ضعف مساحة «نخلة جميرا»، وسيضيف المشروع 110 كيلو مترات لسواحل دبي.

ويرسي هذا المشروع الطموح معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

وكانت شركة نخيل التابعة لدبي القابضة للعقارات قد أطلقت في أكتوبر الماضي مشروعها «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، والذي يقع على جذع «نخلة جبل علي» – وتحديداً بين السعفتين M وN، فيما يضم 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ.

والجدير بالذكر أن جميع مبيعات الوحدات السكنية البالغة 86 صفقة بقيمة 462 مليون درهم خلال العام 2025 تمت في السعفة M ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز»، الذي أطلقته نخيل مؤخراً.

بالمقابل استحوذت السفعة D على أكبر قيمة من مبيعات الأراضي خلال العام الماضي بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 117 صفقة، تليها السعفة E بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 112 صفقة، ثم النخلة C بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 85 مليار درهم.

وتاريخياً بلغت المبيعات الإجمالية لنخلة جبل علي خلال عام 2024 نحو 5.9 مليارات درهم، توزعت على 255 صفقة، أما خلال العام 2023 فقد بلغت المبيعات خلال 3 أشهر فقط من العام 14.2 مليار درهم نتجت عن 572 صفقة.

وكانت نخيل قد أعلنت في يونيو 2025 عن ترسية 3 عقود رئيسة بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026.