18 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 18 مليار درهم، نتجت عن 5261 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4166 مبايعة بقيمة 13.9 مليار درهم، و900 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سُجل 195 معاملة هبة بقيمة مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 343 مبايعة أراضٍ، و3337 مبايعة لوحدات سكنية، و486 مبايعة مبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 245 رهناً لأراضٍ، و660 رهناً لوحدات سكنية، و127 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.1 مليارات درهم نتجت عن 1468 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 6.8 مليارات درهم نتجت عن 2698 صفقة.

وحلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بمليار درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ824 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخيران الأولى بـ667 مليون درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بـ626 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض في أم سقيم الأولى بقيمة 141 مليون درهم، كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم بقيمة 71 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم.