الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع

عزز الذهب مكاسبه ليقفز إلى أعلى ⁠مستوى في أسبوع، بعد أن أدت تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كما أدى تفاقم التوتر في فنزويلا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4463.63 دولاراً للأوقية بعد أن قفز 3% تقريباً في الجلسة السابقة.

وكان ⁠الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر، واختتم عام 2025 مرتفعاً 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى ⁠4473.90 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستي لايف»: «لم تكن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي مضرة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيراً على ما يبدو، وبالطبع لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة».

وتميل الأصول التي لا تدر عائداً إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 78.64 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.‍62 دولاراً في 29 ديسمبر. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2315.69 دولاراً للأوقية.