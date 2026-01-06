الذهب يرتفع وسط تزايد رهانات خفض الفائدة واضطرابات فنزويلا

ارتفعت أسعار الذهب ⁠اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (‌البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في فنزويلا الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4465.32 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03.28 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.

وكان الذهب ⁠سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 بالمئة إلى ⁠4465.70 دولارا.

وأكدت إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، "لم تكن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ضارة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيرا فيما يبدو. وبالطبع، لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة".

وقال رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري أمس الاثنين إن التضخم يتراجع ​ببطء، لكن هناك خطرا من ​ارتفاع معدل البطالة على نحو مفاجئ، مما يزيد من احتمال خفض سعر الفائدة.

ويتوقع المستثمرون حاليا ما لا يقل ‌عن خفضين لسعر الفائدة الأمريكية ‌هذا العام، بينما يترقبون ⁠بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية التي قد ينتهجه البنك المركزي الأمريكي.

ودفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ببراءته أمس الاثنين من تهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن ​أثار اعتقاله قلق ​قادة العالم.

وألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو يوم السبت، في عملية يُقال إنها تسببت في سقوط قتلى مدنيين، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى زمام ‍الأمور في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 78.72 دولارا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ‍عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2327.17 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي. وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وزاد سعر البلاديوم 0.‍8 بالمئة إلى 1721.74 ⁠دولارا للأوقية.