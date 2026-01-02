المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع

استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع اليوم الجمعة، مع صعود الذهب قليلاً من أدنى مستوى له في ‌أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع.

ومع هذا، سجلت المعادن مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4346.⁠69 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر.

وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولاراً للأوقية. وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي الأكبر منذ ​عام 1979. وتلقى الذهب الدعم العام المنصرم من خفض أسعار ​الفائدة والرهانات على المزيد من ​التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفقاً لمحضر ‌اجتماع مجلس الاحتياطي ‌الذي استمر يومين في ديسمبر، لم يوافق البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة إلا بعد نقاش دقيق للغاية. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

ويميل الذهب ​الذي لا ​يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولاراً ‍للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً يوم الاثنين.

وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2057.‍74 دولاراً للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127 بالمئة .

وارتفع البلاديوم 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 دولاراً للأوقية منهيا العام الماضي مرتفعا 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عاما.