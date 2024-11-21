الذهب يرتفع للجلسة الرابعة مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بدعم من الضغوط على الأسهم العالمية بعد توقعات مخيبة للآمال لعوائد شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلة 2669.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 1040 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 2666.20 دولار للأوقية.

وتصاعدت المخاطر الجيوسياسية، التي عادة ما تدعم الطلب على الذهب، بعد أن أطلقت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

وبلغت أسعار الذهب في التعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأوقية في 31 أكتوبر ، ثم هبطت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 2536.71 دولار بحلول منتصف نوفمبر، نتيجة الفوز الساحق الذي حققه الجمهوريون في الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وتعافي سعر الذهب منذ ذلك الحين في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بحكومة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتطبيق السياسات المقترحة بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من الوضوح في توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد العالم.

وفنيا، اخترق سعر الذهب في المعاملات الفورية المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما عند 2660.9 دولار اليوم الخميس ويواجه الآن مقاومة من المتوسط المتحرك لمدة 21 يوما عند 2679.8 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة مسجلة 31.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 958.65 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1023.08 دولار.