الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء متعافيا من أدنى ⁠مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح ‌في نهاية العام التي أثارت تراجعا واسعا في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4374.83 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولارا يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 ⁠ديسمبر أمس الاثنين، وهي أيضا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4377.80 دولارا للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر ⁠أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 بالمئة حتى الآن.

وأدى خفض أسعار الفائدة والرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية ​والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع الحيازات بالصناديق المتداولة في ​البورصة، إلى ارتفاع الذهب هذا العام.

ويتوقع ​المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في العام المقبل. وتميل الأصول التي لا تدر ‌عائدا مثل الذهب ‌إلى تحقيق أداء جيد ⁠عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى74.41 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولارا في الجلسة السابقة. وتكبدت الفضة ​أكبر خسارة يومية ​منذ 11 أغسطس 2020 أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 154 بالمئة منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في ‍الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "أتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة مع أهداف سعرية في الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأوقية بالنسبة للذهب، و90.‍90 دولارا للأوقية بالنسبة للفضة".

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2132.86 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار.

وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1634.29 دولارا للأوقية، بعد انخفاض ‍قيمته 16 بالمئة أمس ⁠الاثنين.