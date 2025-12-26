الذهب يرتفع إلى 4502.75 دولار للأوقية

قفزت أسعار الذهب وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة مدفوعة بالطلب على ‌الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.⁠7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأوقية.

وحوم الدولار قرب ​أدنى مستوى في شهرين ​الذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72 بالمئة ‌حتى الآن وحطم المستويات ‌القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.

وجاء هذا الأداء مدعوما بعدد من العوامل من بينها خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من ​البنوك المركزية مع ​سعي الدول إلى تقليل استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.