الذهب والفضة عند مستويات قياسية جديدة

قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة مدفوعة بالطلب على ‌الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4530.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.⁠7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولاراً للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 74.35 دولاراً للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها ​على الإطلاق عند 75.14 دولاراً.

وحوم الدولار قرب ​أدنى مستوى في شهرين ​الذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72 بالمئة ‌حتى الآن وحطم المستويات ‌القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بعدد من العوامل من بينها خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من ​البنوك المركزية مع ​سعي الدول إلى تقليل استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما أسعار الفضة فقفزت ‍158 بالمئة منذ بداية العام متجاوزة الذهب بكثير ومخترقة حاجز 75 دولارا، مدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأمريكية للمعادن الحرجة، والطلب الصناعي القوي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تظهر أداة فيد ووتش أن المتداولين لا يزالون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وقفز البلاتين ثمانية في المئة ووصل لمستوى غير مسبوق عند 2413.62 للأوقية بحلول الساعة 0304 بتوقيت جرينتش.

وارتفع البلاديوم 4.4 بالمئة إلى ‍1757.25 دولاراً للأوقية.