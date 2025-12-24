الذهب يسجّل مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 4500 دولار للأونصة

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (⁠الأونصة) اليوم الأربعاء للمرة الأولى على الإطلاق مدفوعا بزيادة الطلب على ‌الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.

وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 71.80 دولارا للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولارا في وقت سابق.

وانخفض الدولار إلى أدنى ​مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا أمس الثلاثاء مقابل ​سلة من العملات الرئيسية ​الأخرى، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وحقق الذهب ارتفاعا ‌قويا في 2025 ‌إذ صعد ⁠72 بالمئة حتى الآن مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة.

واستفاد الذهب من عدة عوامل هذا العام منها تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية والرهانات على مواصلة التيسير النقدي والصراعات الدولية والطلب ​القوي من ​البنوك المركزية في محاولة لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري في الصناديق المتداولة في البورصة.

وارتفعت الفضة 149 بالمئة منذ ‍بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولارا مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، لا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين في ‍العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2342.25 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارا، في حين زاد البلاديوم ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 1919.69 دولارا للأوقية، وهو أعلى ‍مستوى له منذ ثلاث سنوات.