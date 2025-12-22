ارتفاع قياسي في أسعار الذهب والفضة مع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم ‌الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أمريكية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير.

وبحلول الساعة 0203 ⁠بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد بالمئة ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارا للأوقية (الأونصة). ⁠وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 4416.30 دولارا للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة لتصل إلى ​مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارا للأوقية.

وارتفع ​الذهب، وهو أحد أصول ​الملاذ الآمن التقليدية، 67 بالمئة لهذا العام، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية ‌والتجارية، والشراء القوي ‌من قبل ⁠البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة 125 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات ​المتحدة بنسبة ​2.7 على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد ‍استطلعت رويترز آراءهم بزيادتها 3.1 بالمئة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين ‍2.6 بالمئة إلى 2028.34 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما. وزاد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1772.74 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ نحو ‍ثلاثة أعوام.