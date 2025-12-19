الذهب يتراجع بعد بيانات التضخم الأمريكية مع قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ⁠قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4328.24 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.6 % ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 4356.80 دولاراً.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 65.93 دولاراً للأوقية، متجهة على ما يبدو إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 6 % بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ⁠66.88 دولاراً يوم الأربعاء وقفزت الفضة 128 % منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً 65 %.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، ما يجعل المعدن النفيس ​المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

التيسير النقدي

وقال تيم ووترر، كبير ​محللي السوق في شركة كيه.​سي.إم تريد «شكل التضخم الأقل من المتوقع سلاحا ذي حدين (بالنسبة للذهب والفضة)، إذ ساعد في تبرير مسار التيسير ‌النقدي من جانب ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي لكنه يعني أيضاً أن المعدنين يفقدان بعض الجاذبية باعتبارهما من أدوات التحوط من التضخم».

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر على أساس سنوي، لكن ​الأسر لا تزال ​تواجه تحديات فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد أسعار سلع وخدمات أساسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7 % على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1 %.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الآونة الأخيرة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام.

وعادة ما تتجه الأصول التي ‍لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.