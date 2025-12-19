تراجع الذهب والفضة بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ⁠قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعا أقل من المتوقع للتضخم ‌في الولايات المتحدة الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4319.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب 0.4 بالمئة إلى 4346.70 دولارا.

وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 64.79 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها ⁠على الإطلاق عند 66.88 دولارا يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة 125 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا 65 بالمئة.

واستقر الدولار بالقرب من ​أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر ​به أكثر تكلفة لحائزي ​العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر على أساس ‌سنوي، لكن ⁠الأسر لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد أسعار سلع وخدمات أساسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7 ​بالمئة على أساس ​سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1 ‍بالمئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الآونة الأخيرة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق ‍بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين0.5 بالمئة إلى 1924.59 دولارا بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما أمس الخميس. وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1677.68 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى له في ‍ثلاث سنوات تقريبا أمس الخميس.