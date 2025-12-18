الذهب يستقر قبيل بيانات أمريكية للتضخم والفضة قرب مستوى قياسي

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي، فيما حوّمت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4332.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب كذلك 0.2 بالمئة إلى 4364.70 دولارا.

واحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه المبكرة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع تقريبا أمس الأربعاء، مما يحد من ارتفاع المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.44 دولارا للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولارا في الجلسة السابقة وزادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65 بالمئة، وذلك بدعم من الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.

وخفض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي الفائدة للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام وبمقدار ربع نقطة مئوية. وتتوقع الأسواق حاليا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026.

وعادة ما تستفيد الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب من انخفاض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون حاليا مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الخميس، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

وزاد البلاتين 3.6 بالمئة إلى 1966.0 دولارا وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 1663.0 دولارا.