الذهب بأعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تسجل ذروة قياسية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع، أمس، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.



وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4311.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7%إلى 4343.50 دولاراً. وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين، ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 4 سنوات ونصف السنة تقريباً الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذراً تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.

ويتوقع المستثمرون حالياً خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 63.87 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 64.31 دولاراً، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5%.

وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوماً بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وزاد البلاتين 0.8% إلى 1708.11 دولارات، بينما صعد البلاديوم 2.2% إلى 1516.95 دولاراً. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.