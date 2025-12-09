استقرار الذهب وسط توقعات بتيسير نقدي أبطأ من المركزي الأمريكي

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.

واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولارا للأوقية (الأونصة) في الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4215.80 دولارا للأوقية.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن المستثمرين يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

وأضاف "في وقت سابق من هذا الشهر، أشار (جيروم) باول (رئيس مجس الاحتياطي الاتحادي) إلى توجيهات متشددة إزاء خفض أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي. لذا، يُعيد المستثمرون في سوق سندات الخزانة الأمريكية النظر في مراكزهم".

ولامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر أمس الاثنين. ويزيد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى مستوى مرتفع من الشروط لمزيد من التيسير النقدي في العام المقبل.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، جاء متوافقا مع التوقعات بينما تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر. وسجّلت وظائف القطاع الخاص أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف العام، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة نسبتها 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية في اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر، انخفاضا من 90 بالمئة أمس الاثنين.

وترتفع الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 58.10 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 59.32 دولارا يوم الجمعة.

وارتفع سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1650.20 دولارا وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1471.25 دولارا.