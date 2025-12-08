الذهب يصعد بفعل تفاؤل بخفض المركزي الأمريكي للفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستوى 4206.99 دولارات للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4236.30 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي لامسه في الرابع من ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى فقدان القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث حيث أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات رواتب القطاع الخاص التي أظهرت الشهر الماضي أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام.

وعززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي فمن المحتمل بنسبة 88.4 بالمئة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي يومي 9 و10 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1646.56 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1455.55 دولارا للأوقية.