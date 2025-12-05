هبوط الذهب مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن

تراجعت أسعار الذهب أمس، إذ ضغطت مكاسب أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا على الطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4199.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1% إلى 4229 دولاراً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 89% خفضاً لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وتتوقع شركات الوساطة الكبرى أيضاً خفض الفائدة خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، هبط سعر الفضة 1.7% إلى 57.5 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي عند 58.98 دولاراً أول من أمس.

وارتفعت أسعار الفضة 101% منذ بداية هذا العام، مدفوعة بمخاوف بشأن سيولة السوق عقب تدفقات الاستثمار إلى الأسهم الأمريكية، ونقص هيكلي في المعروض. وهبط البلاتين 1.8% إلى 1641.95 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.8% إلى 1434 دولاراً.