الذهب ينخفض ​​مع جني المستثمرين للأرباح

انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4222.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4256.30 دولارا.

وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد إنه سيكون سعيدا بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا وقع الاختيار عليه.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية تعيين رئيس جديد قبل عيد الميلاد.

وعلى غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقد هاسيت أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ويُركز المستثمرون أيضا على بيانات مهمة هذا الأسبوع، منها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر التي ستصدر غدا الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر الذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تُقدّم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم مزيدا من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 57.40 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1652.05 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.22 بالمئة إلى 1427.22 دولارا.