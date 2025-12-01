الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع بفعل جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4221.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمئة إلى 4261.60 دولارا للأوقية.

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولارا للأوقية.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

عززت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي وجون وليامز رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالإضافة إلى ضعف البيانات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأخير، التوقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

يتطلع المستثمرون إلى بيانات قطاعي التصنيع والوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في العاشر من ديسمبر.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1669.15 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1483.51 دولارا.