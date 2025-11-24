الذهب ينخفض مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4051.48 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4049.50 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأمريكية في سبتمبر إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، يوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ارتفعت بمقدار 119000 وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المقدرة بنحو 50000 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط المصانع الأمريكية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، إذ أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما أدى إلى كبح الطلب.

ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي، انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69 بالمئة اليوم الاثنين، بعد أن قفزت إلى74 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 49.86 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1527.25 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1384.18 دولارا للأوقية.