الذهب يرتفع بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2571.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.41 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2575.70 دولارا.

ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتمضي البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية حول التضخم قدما في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت أكثر من المتوقع بقليل في أكتوبر ما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير بقوة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولارا. كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولارا.