الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع آمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وسجلت الفضة أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاماً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3367.45 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن الأصفر 2.4 % هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3390.70 دولاراً.

وقال ألكسندر زومبف متداول المعادن النفيسة لدى هيراوس ميتالز ألمانيا: «بيانات طلبات إعانة البطالة المخيبة للآمال، التي تشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل، كان لها تأثير أكبر على أسعار الذهب من التفاؤل الناجم عن مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس شي».

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ الخميس في ظل التوتر التجاري المتصاعد والنزاع حول المعادن المهمة. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 %.