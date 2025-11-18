الذهب يصعد مع تراجع الدولار وسط تقييم لاحتمالات خفض الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم "الثلاثاء" مدعومة بتراجع الدولار وضعف بيانات التوظيف الأمريكية في وقت يقيم فيه المستثمرون احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول قبل صدور مزيد من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع بعدما تأخر صدورها.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4059.39 دولار للأوقية (الأونصة) ب بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4059.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى بما يعادل 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات اليوم أن عدد الأمريكيين المتلقين لإعانات البطالة بلغ في منتصف أكتوبر تشرين الأول أعلى مستوى في شهرين مع استمرار ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 1.9 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 من الشهر نفسه.

وقال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونج "تعزز هذه البيانات آمال السوق قليلا في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. ويساعد ذلك الذهب والفضة اللذين يحاولان كسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام".

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق قلصت توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى احتمال بنسبة 50 بالمئة، بزيادة عن 46 بالمئة في وقت سابق من اليوم، ومقارنة مع 67 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وانخفضت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة وواحدا بالمئة "الاثنين" في وقت يقلص فيه المستثمرون توقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام.

ويترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس للحصول على المزيد من المؤشرات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنحو واحد بالمئة إلى 1518.15 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1385.18 دولار.





