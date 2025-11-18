الذهب يهبط مجدداً مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء متأثرا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4039.19 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 4038.60 دولارا للأوقية. وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "كان الدولار أقوى قليلا اليوم، كما تقلصت بعض عقود المضاربة خلال الأسبوع الماضي. وسيشهد سوق الذهب استقرارا في الوقت الحالي".

واستقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة. ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى. وتوصل المشرعون الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء ما أصبح أطول إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق، إذ ساهم غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله في إضعاف التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر .

وقال فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن على البنك المركزي "المضي قدما ببطء" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما قلل من توقعات خفضها الشهر المقبل. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأمريكية، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر الذي سيصدر يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على سلامة أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1538.74 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1386.01 دولارا.