الذهب عند ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف الديون الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع وسط توقعات بأن معاودة فتح الحكومة الأمريكية ستزيد من مستويات الديون، بينما قد يوفر نشر البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الفائدة.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4229.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 % إلى 4234.10 دولاراً للأونصة

تغيير المسار

وقال هوجو باسكال، تاجر المعادن النفيسة في (إن بروفد) «ترتفع أسعار المعادن النفيسة جنباً إلى جنب مع الأسهم، إذ يواصل المتعاملون استباق التوجهات الحذرة، ولن يؤدي فتح الحكومة الأمريكية إلى تغيير المسار تغييرا كبيرا وسط توقعات بأن يسهم في زيادة مستويات الديون».

وأضاف «لا يزال الطلب الفعلي على الفضة والذهب قوياً، فضلاً عن أن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تشير إلى ضعف النمو، وهو مزيج موات لأسعار المعادن النفيسة».

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء على تشريع ينهي الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أخر صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقارير الوظائف والتضخم.

ويمول الاتفاق العمليات الاتحادية حتى 30 يناير، ولكن من المتوقع أن تضيف الحكومة 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى عبء ديونها البالغ 38 تريليوناً.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول من احتمال عدم القيام بمزيد من التيسير النقدي هذا العام، لأسباب منها نقص البيانات، بينما خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

تقارير الوظائف

وقال خبراء الاقتصاد إن مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل يجب أن يعطي الأولوية لإصدار تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر لتوفير معلومات محدثة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم بشأن السياسة النقدية في الشهر المقبل.

ويتوقع 80 % من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى 25 نقطة أساس الشهر المقبل لدعم سوق العمل الضعيفة، بزيادة طفيفة عن استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي.

وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب 61 % منذ بداية العام مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر، بدعم من التوتر الجيوسياسي والتجاري وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.70 دولاراً للأوقية وتتجه لأعلى مستوى على الإطلاق والذي لامسته في 17 أكتوبر، وانخفض البلاتين 0.1 % عند 1613.17 دولاراً. وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1466.05 دولاراً. (لندن - رويترز)