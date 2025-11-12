الذهب يصعد نحو 2% وسط تفاؤل بإنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريبا اليوم "الأربعاء" مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء الإغلاق الحكومي، وهي خطوة قد تسمح بعودة صدور البيانات الاقتصادية وتعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4195.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر .

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 4202.20 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ الخامس من نوفمبر.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي.دي سيكيوريتيز "الحكومة تفتح أبوابها في الولايات المتحدة والسوق تترقب صدور البيانات الاقتصادية التي ستظهر على الأرجح أن الاقتصاد الأمريكي تراجع"، مضيفا أن المتداولين ربما يزيدون من صفقات الشراء ويغطون بعض مراكز البيع.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت لاحق اليوم الأربعاء على اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وأثر الإغلاق المستمر منذ 42 يوما على الاقتصاد وأوقف صدور البيانات الحكومية، مما دفع صناع السياسة والأسواق إلى الاعتماد على المؤشرات الخاصة لقياس حالة الاقتصاد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.3 بالمئة لتصل إلى 53.43 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 أكتوبر .

وقال بوب هابيركورن، خبير استراتيجيات السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "هناك الكثير من القلق في الوقت الحالي خاصة في الفضة من انخفاض الإمدادات بشكل كبير. ما تراه الآن في الذهب هو امتداد من الفضة هذا الصباح".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا بنسبة 63 بالمئة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1614.75 دولار، وارتفع البلاديوم 1.7 بالمئة مسجلا 1468.98 دولار.







