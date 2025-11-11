الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من رهانات خفض الفائدة الأمريكية

واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4131.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4138.70 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران أمس الاثنين إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر، مشيرا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.