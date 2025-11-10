الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف النمو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وبحلول الساعة 01.15 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7 بالمئة إلى 4027.88 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4036.60 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر وسط خسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

وبدا مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد مستعدا للمضي قدما في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يوما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 48.84 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1563.25 دولارا وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1396.75 دولارا.