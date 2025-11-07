الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3994.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 % وانخفض المعدن النفيس بنحو 8 % منذ أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4004.40 دولارات للأونصة.

شطب وظائف

وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأمريكي خسر وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 48.31 دولاراً للأونصة لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7 % وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 1534.21 دولاراً ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو 2 % وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1379.33 دولاراً ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5 %.