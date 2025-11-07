الذهب يرتفع وسط بيانات وظيفية أمريكية ضعيفة وتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الذهب اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.41 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 بالمئة.

وانخفض المعدن النفيس بنحو ثمانية في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4004.40 دولارات للأوقية.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي خسر وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 48.31 دولارا للأوقية لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7 بالمئة. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1534.21 دولارا ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1379.33 دولارا ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5 بالمئة.