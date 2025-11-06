الذهب يتراجع بعد بيانات وظائف أمريكية قلصت توقعات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن قلصت بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من التقديرات من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 3971.08 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.44 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3979.70 دولارا للأوقية. وتماسك الدولار عند أقل بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، وسط تزايد الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر. وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار رئيسه جيروم باول إلى أنه قد يكون هناك خفض آخر في تكاليف الاقتراض هذا العام. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) أن الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يزيد على تقديرات رويترز بارتفاع قدره 28 ألف وظيفة. وعادة ما تقلل قوة سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة ويمكن أن تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ووفقا لأداة فيد ووتش، تتوقع السوق حاليا بنسبة 62 بالمئة خفض المركزي الأمريكي للفائدة في ديسمبر بانخفاض من أكثر من 90 بالمئة الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 47.77 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1549.21 دولارا، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1408.74 دولارات.