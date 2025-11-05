الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار قليلا وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر نتيجة زيادة العزوف عن المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3963.03 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3971.90 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب 52 بالمئة هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر تشرين الأول.

وقال كارستن مينكي المحلل في جوليوس باير "التحول الأخير إلى العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب زيادة المخاوف بشأن تقييم أسواق الأسهم يسهم في استقرار الذهب بعد تراجعه عن مستويات قياسية".

وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين إذ استمرت التقييمات المرتفعة للأسهم في إثارة قلق المستثمرين حول العالم.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومع اقتراب الإغلاق الحكومي الأمريكي من تسجيل أطول فترة على الإطلاق، يركز المستثمرون على التقارير الاقتصادية غير الرسمية مثل تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للبحث عن مؤشرات على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وخفض المجلس أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن هذا قد يكون آخر خفض هذا العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن فرصة بنسبة 72 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت أكثر من 90 بالمئة قبل تصريحات باول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف مينكي "لا نزال نرى طلبا قويا على الذهب الفوري من الباحثين عن ملاذ آمن، كما هو الحال مع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 47.53 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1531.69 دولار. وربح البلاديوم 0.5 بالمئة ليصل إلى 1397.93 دولار.





