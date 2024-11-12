ارتفاع طفيف لأسعار الذهب واستقرار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولاراً للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أمس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولاراً.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها غداً، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس، تليها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الجمعة.

ومن المقرر أيضاً أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولاراً للأونصة.

وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولاراً فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولاراً.