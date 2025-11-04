الذهب دون 4000 دولار مع قوة العملة الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

تم تداول الذهب بأقل من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) مجددا اليوم الثلاثاء إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3992.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4001.40 دولار للأوقية.

واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تمثل قوة الدولار شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، فيما يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمالية حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمرا مفروغا منه".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق الآن بنسبة 65 بالمئة خفضا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من أكثر من 90 بالمئة قبل تصريحات باول.

وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال ووترر "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه.دي.بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".

وارتفع الذهب 53 بالمئة منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من ثمانية بالمئة من مستوى قياسي مرتفع سجله في 20 أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1430.31 دولار.