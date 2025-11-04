البرازيل تنفذ حملة على التعدين غير القانوني للذهب

أعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية، بدعم من الإنتربول، عن تنفيذ حملة واسعة ضد عمليات التعدين غير القانوني للذهب في منطقة الأمازون، شملت تدمير مئات الحفارات التي تستخدمها الجماعات الإجرامية، وفق ما أفادت به السلطات يوم الاثنين.

وقال الإنتربول في بيان إن الشرطة دمرت 277 حفارا على طول نهر ماديرا، أحد أكبر روافد الأمازون، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7 ملايين دولار.

وشارك في العملية المشتركة أكثر من 100 ضابط، بدعم من قوات أمن من بوليفيا وكولومبيا وجويانا وبيرو وسورينام. وقدّرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية التي تكبدتها الشبكات الإجرامية المعنية بنحو 193 مليون دولار، وتشمل الأرباح المفقودة والأضرار البيئية.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تُنفذ تحت إشراف "مركز التعاون الشرطي الدولي للأمازون (أمازونيا) الذي أُنشئ في البرازيل لتعزيز التنسيق في التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول الأمازون في مكافحة الجرائم البيئية.

وقال الأمين العام للإنتربول، فالديتشي أوريكيسا: "تمثل هذه العملية فصلا جديدا في جهودنا المشتركة لحماية غابة الأمازون".

وتعد عمليات تعدين الذهب غير القانونية من أكبر التهديدات البيئية في الأمازون، إذ تتسبب في إزالة الغابات وتلوث الأنهار وتسمم المجتمعات المحلية بالزئبق. وتقدر جماعات بيئية أن آلاف المناجم غير القانونية تعمل في البرازيل وحدها.