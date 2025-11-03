الذهب ينخفض مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عقب التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس جيروم باول الأسبوع الماضي، في حين تأثر المعدن النفيس سلبا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3968.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.16 بتوقيت جرينتش. ‭ ‭‬‬وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة عند 3978.30 دولارا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 و4.00 بالمئة.

‬‬وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 71 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 90 بالمئة قبل تصريحات باول.

‬‬وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل اتخاذ بكين إجراءات صارمة ضد تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف مشتريات فول الصويا الأمريكي وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة. ‭‭ ‬‬ وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 48.41 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.40 دولارا ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1424.88 دولارا.