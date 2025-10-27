الذهب ينخفض دون 4000 دولار مع تباطؤ الطلب

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم "الاثنين"مع انحسار الإقبال على الملاذ الآمن وسط آمال تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 3990.89 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.2 بالمئة إلى 4005.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر ولكنه هبط 3.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب مؤشرات على تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووضع مفاوضون من الولايات المتحدة والصين "الأحد" إطار عمل لاتفاق يهدف إلى وقف الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وقيود تصدير المعادن النادرة من الصين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ "الخميس" لمواصلة مناقشة الاتفاق التجاري.

وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن السوق تتوقع حاليا بنسبة 97 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي حين يتوقع معظم المحللين والمستثمرين ارتفاعات إضافية للذهب، حتى إذا تجاوز سعره 5000 دولار للأوقية، فإن بعضهم يشكك في استدامة المكاسب الكبيرة التي تحققت في الآونة الأخيرة.

وخفض محللو كابيتال إيكونوميكس "الاثنين" توقعاتهم لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 46.28 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1587.92 دولار والبلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1391.34 دولار.