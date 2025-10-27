الذهب يتراجع بفعل مؤشرات قرب اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4092.76 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4106.80 دولارات للأوقية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين قاموا بوضع إطار لاتفاق تجاري كي يتخذ الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن شأن هذا الاتفاق أن يوقف مؤقتا أعلى رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الصين وضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.

في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء.

وسيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.44 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1612.95 دولارا وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1431.94 دولارا.