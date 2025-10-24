الذهب يقلص خسائره بعد بيانات التضخم الأمريكية



قلصت أسعار الذهب خسائرها اليوم "الجمعة" بعد أن أظهرت بيانات تسجيل قراءة أقل قليلا من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في عشرة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4115.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع بنحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل انخفاضا 3.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4130.50 دولار للأوقية.

وقال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ "زاد سعر الذهب والفضة بعد أن جاءت قراءة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك دون التوقعات في سبتمبر، لكن يبدو أن ذلك لن يكون كافيا لمحو أثر موجة البيع خلال الأسبوع الجاري بشكل كامل".

وأضاف "يشير تحرك السعر إلى أن الذهب، والأكثر منه الفضة، بحاجة لمزيد من التراجع قبل الوصول إلى نطاق سعري مستقر".

سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار "الاثنين"، غير أنه تراجع بما يزيد عن ستة بالمئة منذ ذلك الحين، إذ عكف المستثمرون على جني الأرباح، كما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل بوادر على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 48.61 دولار للأوقية، متجها نحو خسارة أسبوعية بنحو 6.3 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل وخفض آخر في ديسمبر.

وقال البيت الأبيض "الخميس" إن ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل قبيل مهلة يحل أجلها في الأول من نوفمبر لفرض رسوم جمركية إضافية من واشنطن على الواردات الصينية.

وارتفع المعدن 55 بالمئة هذا العام، مدفوعا بالاضطرابات الجيوسياسية وشراء من جانب البنوك المركزية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1606.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1447.93 دولار.








