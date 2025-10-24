الذهب ينهي سلسلة 9 أسابيع من المكاسب وسط جني أرباح



انخفضت أسعار الذهب الجمعة 2 % تقريبا وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع مع جني المستثمرين للأرباح وعلامات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما خفف من الطلب على الملاذ الآمن قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4047.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً انخفاضاً 4.8 % منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2024.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2 % إلى 4061.30 دولاراً للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 55% هذا العام، مدفوعاً بالاضطرابات الجيوسياسية وشراء من جانب البنوك المركزية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وسجلت الأسعار في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا عند 4181.21 دولاراً يوم الاثنين، بعد أن تجاوزت حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى هذا الشهر.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل الخارجي لمجموعة (سويس كوت) المصرفية "كان الارتفاع الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية سريعا للغاية، ويراهن المستثمرون على أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يتباطأ".

وأضاف "المستثمرون الذين حققوا مكاسب هائلة بدأوا في جني الأرباح أو على الأقل تقليل انكشافهم على الذهب".

وقال البيت الأبيض الخميس إن ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة بآسيا، ما هدأ الشكوك حول الاجتماع وسط تصاعد التوترات التجارية.

ويترقب المتعاملون أيضاً صدور أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يظهر نمواً قوياً في أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريباً خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 % خلال الأسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 47.83 دولاراً للأوقية وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس ، بانخفاض 7.4 % منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 2.6 % إلى 1581.30 دولاراً، وتراجع البلاديوم 4.1 % إلى 1397.50 دولاراً.