الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4082.95 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.44 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4097.40 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن التضخم الأساسي استقر عند 3.1 بالمئة في سبتمبر.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ووصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 يوم الاثنين مستفيدة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 48.31 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1598.65 دولارا، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1438.47 دولارا.