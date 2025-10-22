الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية وسط موجة بيع لجني الأرباح

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولاراً للأوقية عند الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020.

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفعت 0.5 بالمئة إلى 4129.80 دولاراً للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 56 بالمئة هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الجمعة. وتأجل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر.

في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في أي وقت قريب.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ إنها تقلل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولاراً واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولارات.