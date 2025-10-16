الذهب يواصل التحليق ويتجاوز 4200 دولار

تجاوزت أسعار الذهب عتبة 4200 دولار للأوقية (الأونصة)، للمرة الأولى على الإطلاق، أمس، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4200.11 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.3% إلى 4218.0 دولاراً.

وحقق الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ آمن، مكاسب 59% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعاً بعدة عوامل، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، والشراء القوي من البنوك المركزية، والاتجاه إلى تقليص الاعتماد على الدولار، والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وقفزت الفضة 2% إلى 52.48 دولاراً بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 53.60 دولاراً، أول من أمس، مقتفية أثر الذهب وبسبب تقلص المعروض في السوق الفورية.

وارتفع البلاتين 1.3% إلى 1658.65 دولاراً للأونصة وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1538.75 دولاراً.